Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE Aux côtés de la ville et de l’État, Didier Robert est engagé pour la restauration de ce pont historique Visite Ministérielle / Chantier de réhabilitation du Pont de la Rivière de l’Est / Tourisme-Patrimoine



Didier ROBERT a réaffirmé sa volonté de préserver et valoriser le patrimoine de l’île et ses ouvrages historiques. Le Président a rappelé son engagement pour accompagner le développement du potentiel de l’Est de l’île, notamment sur le volet touristique et économique.



« Le pont de la Rivière de l’Est est un site incontournable du territoire Est pour les touristes et très connu et apprécié des Réunionnais. La remise en état de l’ouvrage est aujourd’hui essentielle si nous voulons continuer à faire découvrir ce site aux futures générations. » a précisé le Président de Région.



La Région Réunion, aux côtés de la ville de Sainte-Rose, est en charge des études et des travaux urgents de sécurisation et a déjà engagé 800 000 euros avant la réalisation des lourds travaux prévus pour 2021 et 2022.



L’ensemble des travaux de restauration de l’ouvrage a été estimé à plus de 12 millions d’euros (cofinancement Région – Europe – État) et la Restauration de l’ouvrage devrait permettre de retrouver le pont dans sa configuration de 1894.



Les travaux consisteront principalement en :



changement du platelage bois.

réfection des joints de la maçonnerie des piles.

changement complet des câbles de suspension et désamiantage des anciens câbles.

changement complet du tablier métallique.

remise en peinture de l’ouvrage



Pour rappel, le pont suspendu d’une longueur de 149,60 mètres, posé à 60 mètres environs au dessus du lit de la rivière de l’Est est accessible uniquement aux piétons.. Compte tenu de son état de vétusté et des risques qu’il présente pour la sécurité des usagers, l’accès à ce pont suspendu a été interdit depuis janvier 2016. À l’occasion de sa visite sur l’île, le Ministre des outre mer, Sébastien LECORNU et le Président du Conseil Régional, Didier ROBERT se sont rendus sur le site du Pont suspendu de la Rivière de l’Est avec le Maire de Sainte-Rose, Michel VERGOZ. Classé monument historique en 2018 et très visité par les touristes et locaux, ce Pont fera l’objet prochainement de lourds travaux de réhabilitation.Didier ROBERT a réaffirmé sa volonté de préserver et valoriser le patrimoine de l’île et ses ouvrages historiques. Le Président a rappelé son engagement pour accompagner le développement du potentiel de l’Est de l’île, notamment sur le volet touristique et économique.« Le pont de la Rivière de l’Est est un site incontournable du territoire Est pour les touristes et très connu et apprécié des Réunionnais. La remise en état de l’ouvrage est aujourd’hui essentielle si nous voulons continuer à faire découvrir ce site aux futures générations. » a précisé le Président de Région.La Région Réunion, aux côtés de la ville de Sainte-Rose, est en charge des études et des travaux urgents de sécurisation et a déjà engagé 800 000 euros avant la réalisation des lourds travaux prévus pour 2021 et 2022.L’ensemble des travaux de restauration de l’ouvrage a été estimé à plus de 12 millions d’euros (cofinancement Région – Europe – État) et la Restauration de l’ouvrage devrait permettre de retrouver le pont dans sa configuration de 1894.Les travaux consisteront principalement en :changement du platelage bois.réfection des joints de la maçonnerie des piles.changement complet des câbles de suspension et désamiantage des anciens câbles.changement complet du tablier métallique.remise en peinture de l’ouvragePour rappel, le pont suspendu d’une longueur de 149,60 mètres, posé à 60 mètres environs au dessus du lit de la rivière de l’Est est accessible uniquement aux piétons.. Compte tenu de son état de vétusté et des risques qu’il présente pour la sécurité des usagers, l’accès à ce pont suspendu a été interdit depuis janvier 2016.





Dans la même rubrique : < > Le Président Didier Robert organise le 3ème Sommet pour la Biodiversité et le Climat à La Réunion à la fin de l’année Didier Robert rend hommage à Sydney Laverdure