Aux arbres, citoyens

Par La voix des arbres : Isabelle joly et Marie Faham, conteuses - Publié le Samedi 28 Novembre 2020 à 15:47 | Lu 79 fois

Dans toutes les villes, le long des routes, nous assistons au triste spectacle d’arbres, coupés, élagués, étêtés. Leurs moignons dénudés sont un appel à l’aide. Sous différents prétextes, saison cyclonique, arbres cariatés, malades, dangereux, on assiste à une véritable maltraitance qui choque ceux qui aiment ces vénérables végétaux.



Même les flamboyants qui fleurissent en cette période de l’année sont coupés et les habitants de cette île ne peuvent plus admirer leur magnifique floraison nous annonçant noël. Cette situation dramatique choque nombre de nos concitoyens qui en sont indignés mais ne savent pas à qui s’adresser pour dire leur tristesse, parfois leur colère.



Cette situation nous interpelle. Car, ce ne sont pas seulement des troncs que l’on coupe, ce sont aussi des nids d’oiseaux qui disparaissent, des fleurs que les insectes ne pourront plus butiner, les insectes, habiter. C’est une véritable atteinte à la biodiversité de notre île.



Il est vraiment nécessaire de pouvoir créer un espace d’échanges sur ce sujet d’actualité.



Nous sommes confrontés au réchauffement climatique avec des épisodes de sécheresse de plus en plus nombreux. Il y a bien des projets de replantation d’arbres, mais il est aussi important de protéger nos vieux arbres qui sont notre mémoire et embellissent les rues, les jardins et les villes.



Il convient donc d'en replanter en conscience et avec respect pour la nature qui nous environne.



Il convient aussi de partager la charte des droits de l’arbre qui explique ce qu’il convient de faire.



Nous souhaitons un avenir où les vieux arbres seront protégés et choyés, aimés pour leur ombrage, le chant du vent dans leurs branches. Ils sont les joyaux de nos paysages, ils nous permettent de retrouver le calme et l’harmonie dans un monde bruyant, occupé à consommer.



Nous avons besoin d’eux pour rêver, nous rafraîchir, espérer en une planète verte, consciente de ce que l’humanité doit au végétal.



Nous voulons être les messagers de nos « pieds de bwa », être ceux qui offrent espoir, une étincelle de conscience pour des lendemains meilleurs, en pensant aux générations futures.





