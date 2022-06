Courrier des lecteurs Aux abstentionnistes déclarés

Par Flo - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 09:28

Je me souviens d'un cauchemar récurrent lorsque j’étais enfant : j’essayais d’appeler au secours et personne ne m’entendait. Ma voix ne sortait pas !

J’ai retrouvé ce sentiment de terrible impuissance et d’injustice lorsqu’en 2019, lorsqu’on m’a appris que j’avais voté A MON INSU, oui, oui, alors que j’étais hors département et que je n’avais donné aucune procuration à qui que ce soit.

En discutant avec une amie, j’ai appris que son père et ses frères décédés avaient aussi voté cette année-là !

Quand on sait que dans cette commune, une enquête a bien eu lieu pour vérifier ces faits, enquête classée sans suite bien sûr, Quand on sait qu’un jugement a bien eu lieu pour achat de voix devant les bureaux de vote dans cette commune, jugement classé sans suite bien sûr.

Comment pouvons-nous, nous les citoyens honnêtes et surtout éduqués, permettre que d’autres parlent à notre place, fassent parler nos morts et installent leur progéniture pour perpétuer la déconstruction de la démocratie ?

Pouvons-nous accepter qu’on nous renie à ce point, et qu’on salisse la mémoire de nos morts ? Moi je ne suis pas d’accord et je refuse de me taire.

Chers abstentionnistes ouvertement déclarés, chers absents et chers disparus, où que vous soyez, sachez que quelqu’un va voter à votre place pour rendre service à SON candidat à lui ou elle, et on ne pourra rien reprocher à l’élu !

Et votre abstention n’aura servi qu’à renforcer les pouvoirs de la dictature des voyous et détruire la société de droit. Chers abstentionnistes, entre se plaindre ou réagir, c’est à vous de choisir.

MOI j’irai voter pour qu’on entende MA voix, la mienne.