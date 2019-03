Aux Seychelles, les Sri Lankais ajoutent le trafic de drogue à celui de migrants

Le petit frère mauricien de Zinfos, Zinfos Moris , vient de publier un article révélant qu'une délégation de policiers Srilankais, spécialisés dans la lutte antidrogue, séjourne actuellement sur l'archipel seychellois pour enquêter sur la provenance de 231 kg de drogue saisis dans leur pays fin décembre 2018, valant près de 90 millions d'euros.Selon les informations de seychellesnewsagency.com, reprises par Zinfos Moris, cette drogue proviendrait du Pakistan et aurait transité par les Seychelles, où elle aurait été stocké sur l'une des multiples îles inhabitées de l'archipel, dans l'attente d'être réexpédiée vers le Sri Lanka.Même si on n'en a pas beaucoup parlé à La Réunion, Les Seychelles sont également confrontées à une arrivée de migrants sri lankais.Ainsi donc, on assisterait à un trafic de migrants dans le sens Sri Lanka/Seychelles et à un trafic de drogue dans l'autre sens, des Seychelles vers le Sri Lanka.