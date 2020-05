A la Une .. Aux Avirons, trois candidats s'unissent pour contrarier l'avance d'Eric Ferrère

Ils étaient concurrents au 1er tour et ont trouvé un terrain d’entente en vue du second tour. Roselyne Lucas, Paul Fort et James Fontaine affichent leurs ambitions pour contrer Eric Ferrère parti avec une avance de 12 points sur sa rivale. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 27 Mai 2020 à 15:24 | Lu 732 fois

Trois têtes de listes sur la même photo. Roselyne Lucas, Paul Fort et James Fontaine s’unissent pour modifier le cours de l’élection aux Avirons. Eric Ferrère semble bien engagé sur la voie du succès aux Avirons avec 45,79% des voix obtenues le 15 mars. Mais en unissant leurs différences du 1er tour, les trois autres candidats respectivement arrivés deuxième (33,02% pour Lucas), troisième (13,10% pour Fort) et cinquième (3,90% pour Fontaine), ils peuvent avoir l’ambition de combler mathématiquement le retard.



Roselyne Lucas, Paul Fort et James Fontaine annoncent ce mercredi après-midi qu’ils s’unissent autour d’une charte d’engagement citoyen et d’un pacte de gestion communale.



"Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Nous remercions les électeurs de la confiance qu’ils nous ont apportée au premier tour. Nous souhaitons favoriser l’implication des citoyens dans la vie Avironnaise. Les démarches de participation citoyenne réclament de la transparence, de l’écoute, du respect, mais aussi l’instauration d’un climat de confiance entre les différentes parties prenantes. Nous avons convenu d’établir un pacte de gestion communale pour une gouvernance partagée. Dans cette charte d’engagement citoyen, chaque Avironnais aura sa place et participera au projet de ville", promettent les trois têtes de liste du 1er tour.



Le trio veut encore grossir avec un appel du pied à l'adresse d'un quatrième candidat



L’objectif de cette charte est de "réussir un développement économique, touristique, agricole, social, culturel et environnemental harmonieux et concerté de notre commune. Les citoyens seront consultés et participeront à la validation des projets de développement de la ville au travers de différents comités. Ces comités citoyens seront force de proposition et pourront faire émerger les problématiques, réaliser un diagnostic et soumettre des actions et des projets. Ces commissions thématiques porteront par exemple sur l’agro-tourisme, le développement des quartiers, l’action sociale et l’économie solidaire, l’environnement et le développement durable, la jeunesse, les seniors, l’animation, le sport et la culture...", programment Roselyne Lucas, Paul Fort et James Fontaine.



Une fois mis sur pied, ce comité sera "contrôlé par différents acteurs qui seront chargés de l’évaluation des actions municipales. Les Avironnais qui s’engageront dans les comités s’impliqueront dans la vie locale et participeront activement aux missions d’intérêt collectif qui leur seront confiées. Ils seront ainsi acteurs de l’action locale en s’intégrant dans l’espace social de manière constructive et valorisante."



Le trio ne désespère pas de voir les rejoindre un autre candidat que "nous invitons à nous rejoindre autour de cette charte d’engagement citoyen". Dominique Vendôme était arrivé quatrième (4,19% des suffrages exprimés), juste devant James Fontaine qui clôturait la marche.



La liste commune pour le deuxième tour sera prochainement divulguée.





Publicité Publicité