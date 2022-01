A la Une . Autotests : Des tensions observées ce week-end

Avec la hausse des cas positifs, le nombre de dépistages via autotest se multiplie. Malgré un manque dans certaines officines le week-end du 8 et 9 janvier, l'ARS rassure : il n'y a pas de pénurie. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 17:40





Cependant, "à ce jour, il n’y a pas de pénurie d’autotests à La Réunion", assurent les autorités sanitaires.

Le réapprovisionnement a été assuré dès aujourd’hui avec des quantités importantes pour l’ensemble des officines de l’île.



Un nouvel approvisionnement dans les mêmes proportions est prévu pour les semaines à venir. Si les autotests sont en vente libre dans les pharmacies et en grande distribution , il était difficile de s'en procurer le week-end dernier, malgré les nombreux points de vente. "Quelques tensions ont été observées ce week-end dans quelques pharmacies", a constaté l'Agence Régionale de Santé.Cependant, "à ce jour, il n’y a pas de pénurie d’autotests à La Réunion", assurent les autorités sanitaires.Le réapprovisionnement a été assuré dès aujourd’hui avec des quantités importantes pour l’ensemble des officines de l’île.Un nouvel approvisionnement dans les mêmes proportions est prévu pour les semaines à venir.