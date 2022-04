Communiqué Autosuffisance alimentaire : Les réponses des candidats à la présidentielle à la question d'Oasis Réunion

Le collectif Oasis Réunion avait adressé une question aux douze candidats à la présidentielle concernant l'autosuffisance alimentaire. Elle partage désormais les réponses. Par N.P - Publié le Mercredi 6 Avril 2022 à 17:31





RÉPONSES DES CANDIDATES ET CANDIDATS :



Le Collectif Oasis Réunion, fort de bientôt 40.000 membres signataires de son Manifeste, qui se veulent « consom'acteurs », se devait de consulter les 12 candidates et candidats à cette si déterminante élection présidentielle, sur UNE SEULE QUESTION qui est devenue -- dans le contexte local de très grande dépendance aux importations alimentaires (80% voire 99%) (*) comme dans le contexte terriblement dévastateur de la géopolitique mondiale -- PRIMORDIALE car VITALE au point d’être à ses yeux « LA PRIORITÉ DES PRIORITÉS ».



Voici donc la question posée, et la réponse apportée par 10 candidats sur 12.

Le consensus qui s'en dégage constitue une très grande avancée qu'il nous appartiendra de faire mettre en œuvre le moment venu, dès septembre prochain, puisque quel que soit le candidat ou la candidate élu.e, LE CITOYEN CONSOMMATEUR VA - LÉGITIMEMENT - ENFIN JOUER GAGNANT en se retrouvant au centre du système agro-alimentaire !



QUESTION : « Vous élu•e, vous engagez-vous solennellement à mettre en œuvre tous les moyens de l'État pour permettre à LA RÉUNION d'atteindre au mieux et au plus vite, d'ici à 2030, une autosuffisance alimentaire ‘’durable’’ ? avec une Alimentation saine, sûre, durable, pour tous, au juste prix, comme le prévoyaient les États Généraux de l'Alimentation (**) organisés par le Ministère de l'Agriculture en juillet 2017 et dans l'application de la Trajectoire Outre-Mer 5.0 lancée en avril 2019 (***) ? »



RÉPONSES :



Les réponses détaillées reçues de certain.e.s candidat.e.s sont publiées, comme le Collectif Oasis Réunion s'y était engagé, sur son site à la rubrique (*) SYNTHÈSE (en 14 pages) DES PROPOSITIONS CONCRÈTES D'OASIS RÉUNION À L'HORIZON 2030 : SCÉNARIOS ET LEVIERS POUR UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE « DURABLE » À LA RÉUNION à lire



