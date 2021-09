Autorité parentale conjointe

Voici une expression de droit familial qu'utilisent souvent les juges dans leurs rendus d'audience, et qui est très peu appliquée dans les faits par les mères qui obtiennent la garde de l'enfant. En effet, après avoir entendu les deux parents, et après consultation des pièces du dossier, le ou la juge des affaires familiales (presque exclusivement des femmes), décide du parent qui aura la garde (presque exclusivement la mère), et de celui qui aura le droit de visite. Quand le juge décide que l'autorité parentale sera conjointe, cela veut dire que toutes les décisions concernant l'enfant devront être soumises à discussion et prises d'un commun accord. Que ce soit la scolarité, la santé, les activités sportives et culturelles, les lieux de vacances, les fréquentations régulières, bref tout ce qui contribue au bien-être physique et psychologique de l'enfant, doit faire objet de concertation et d'ouverture, entre les parents mais aussi et surtout, avec l'enfant, quand celui-ci est en âge de raisonner et de choisir. Que se passe t il dans les faits ?



Le parent qui a la garde, dans 90 % des cas, c'est la mère, ne se soucie nullement de l'avis du père, sauf quand il s'agit de la pension alimentaire. Tous les choix, sont unilatéraux, et quand le père apprend, par l'enfant, quelle école il rejoindra à la rentrée, quel lieu de vacances va priver le père de la présence de l'enfant, quel régime alimentaire a été imposé, bien souvent au détriment de sa santé, il ne peut que suivre et accepter, sinon gare au retour du baton : plus de droit de visite !



De nombreux témoignages confirment cet état de fait, et quand le père est dans une situation précaire financièrement, professionnellement, le retour de bâton, la peine et la souffrance, sont demultipliés. Il faut savoir que l'audience auprès du juge peut prendre six mois, que l'assistance d'un avocat coûte beaucoup d'argent, que la requête auprès d'un médiateur, peut durer trois mois, et pendant ce temps, le père est privé de son enfant, ou ne le voit que sporadiquement, endure une indicible douleur, tant affective, morale, et identitaire.



Il faut aussi savoir que la société Reunionnaise a beaucoup changé. Auparavant, le père démissionnaire était legion. Aujourd'hui, le phénomène s'est complètement inversé, et la plupart des papas veulent et ont besoin de s'investir pour l'épanouissement de leur enfant. L'argent rapporté ne garantit plus, et c'est heureux, la totalité des devoirs paternels, et les femmes sont actives, assument plusieurs rôles simultanément, mais ont tendance à vouloir occuper tous les terrains. Que la parité soit effective, c'est une très bonne chose, mais que le père soit relégué à un second rôle, voire à une inexistence de fait, c'est une catastrophe pour l'enfant.



Le nombre de familles monoparentales ne cesse de progresser, que de multiples causes sociologiques entrent en jeu, c'est un fait acquis, mais que devient un enfant sans la cellule équilibrée d'influences binaires de référence, père mère, je crois que les enseignants sont les premiers témoins de la défaillance.



Pour toutes ces raisons, je pense qu'il est grand temps, qu'une initiative citoyenne soit lancée, pour donner à tous les pères démunis, une assistance juridique, morale et matérielle, dans le but de rétablir le lien paternel indispensable à l'élaboration de la construction positive de l'enfant. Papa a des droits, tous les fils et toutes les filles, doivent le savoir.