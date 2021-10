Société Autorité parentale : La commune de St-Benoit intègre le Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles

La sécurité est un droit. Face aux troubles à l’ordre public causés par des mineurs, la ville de Saint-Benoît a donc choisi d’intensifier la prévention ET la répression. Par NP - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 14:36

Afin d’accompagner ou de responsabiliser les parents de mineurs dits en difficulté, la commune intègre le dispositif CDDF : le Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles.



Bien que non-obligatoire pour les communes de moins de 50 000 habitants, le Conseil municipal de Saint-Benoît a choisi ce dispositif, entériné ce mercredi 20 octobre dans le cadre du CLSPD ( Conseil Local de Surveillance et de Prévention de la Délinquance).



Il permettra un dialogue avec les parents concernés. L’objectif est de travailler au maintien de l’autorité parentale, pour protéger à la fois les enfants et la communauté bénédictine.



En cas de refus de dialogue des parents, une suspension des aides pourra être décidée par le Département, à la demande de la mairie.



Chacun doit être responsable et jouer son rôle pour prévenir les troubles à l’ordre public, à la tranquillité et à la sécurité.