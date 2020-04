Autorisation exceptionnelle du marché Forain sur le front de mer de Saint-Paul

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, la ville de Saint-Paul a obtenu l’autorisation préfectorale, à titre dérogatoire, d’organiser un marché forain sur la place du Front de mer saint-paulois les vendredis et samedis de 7 à 13 heures pour le public durant cette période de confinement.Retrouvez l’arrêté municipal réglementant ce marché. Cliquez ici pour le consulter.Il sera donc demandé à la population de respecter les conditions de sécurités renforcées telles que les règles de distanciation sociale, le port d’une protection couvrant le nez et la bouche, les gestes barrières, toutes ces règles dispensées par l’ARS de La Réunion pour empêcher un maximum la propagation du virus.Découvrez ci-dessous les conseils donnés et le visuel créé par masanté.re, l’un des partenaires de Saint-Paul labellisée “Ville Santé” par l’OMS.