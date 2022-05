Autorisation d'agrandissement du centre commercial de La Réserve à Ste-Marie

Le communiqué :



Comme annoncé dans la presse quotidienne régionale, information que nous avons par ailleurs confirmée aux journalistes qui nous ont contactés, l’hypermarché de La Réserve (Sainte-Marie) a fait l’objet le date du 21 avril 2021 dernier d’une autorisation d’agrandissement accordée par la CDAC (Commission départementale d’aménagement commercial). Cette autorisation porte sur un agrandissement de 1040m² et l’installation de cinq pistes afin de proposer une offre de Drive.



L’agrandissement de l’hypermarché, a été prise sur les parties déjà construites des réserves. Elle a pour objectif d’agrandir la zone promotionnelle, de développer l’offre non alimentaire (jardin, loisir, jouet, puériculture,) et donner plus d’espaces à certains univers comme la Cave à vin.



En ce qui concerne les cinq futures pistes destinées au Drive Z’eclerc, elles s’inscrivent dans notre volonté de proposer prochainement un point de retrait situé sur la partie arrière droite du magasin. Cinq places de parking seront également réservées aux futurs clients du Drive. Il s’agit d’un service de plus en plus demandé, amené à se développer et déjà proposé par des magasins E. Leclerc et d’autres enseignes de grande distribution à La Réunion.



Pour rappel, le centre-commercial de La Réserve a été ouvert 7 ans après l’autorisation accordée par la CDAC. La Réserve emploie aujourd’hui 600 personnes (galerie commerciale comprise), est dotée de 953 places de parking (dont 250 en sous-sol et 16 réservées aux véhicules électriques) et dispose de 4000m2 de panneaux photovoltaïques sur son toit alimentant 30% des besoins énergétiques du magasin.