A la Une . Automobiliste drogué et sans permis : 18 mois de prison, 2 ans d'interdiction de conduire

Par NP - Publié le Mercredi 22 Septembre 2021 à 17:22

Mercredi matin, les motocyclistes de la B.Mo de Rivière Saint-Louis, ont déféré devant le parquet de Saint-Pierre, à l’issue de sa garde à vue, un automobiliste contrôle le samedi 18 septembre alors qu’il conduisait après avoir fait usage de stupéfiants et malgré une annulation judiciaire de son permis de conduire, le tout en récidive légale.

L’individu faisait également l’objet d’une fiche de recherches pour des dégradations commises en décembre 2020, dans les locaux de la gendarmerie de Saint-Joseph.

Jugé en comparution immédiate, le tribunal l’a condamné à 18 mois de prison ferme, interdiction de conduire tout véhicule à moteur durant 2 ans et à la confiscation de son véhicule.







