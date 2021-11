A la Une .. Automobiliste blessé par balle : Le chasseur mis en examen pour blessures involontaires

Samedi, un chasseur de 69 ans a touché un automobiliste qui circulait sur la quatre-voies entre Rennes et Nantes. Par NP - Publié le Mardi 2 Novembre 2021 à 14:25

Le drame s’est déroulé alors qu’une partie de chasse se tenait entre Laillé et Orgères. Une balle de calibre 9,3mm a atteint le conducteur d’un véhicule. Le passager est parvenu à maitriser la voiture et appeler les secours. La victime de 67 ans, grièvement blessée au cou, a été transportée au CHU de Rennes. Son pronostic vital restait engagé dimanche soir.



Lundi, le mis en cause a été mis en examen pour "blessures volontaires lors d’une action de chasse par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et mise en danger de la vie d’autrui”, précise la presse nationale. Placé sous contrôle judiciaire, le chasseur a notamment l’interdiction de porter une arme et de participer à toute action de chasse.



Vendredi, le candidat à la présidentielle Yannick Jadot avait proposé d’interdire la chasse le week-end et durant les vacances scolaires en raison des accidents à répétition ces dernières semaines.