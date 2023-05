Autisme : Un tour de l’île à vélo pour combattre les clichés sur les TSA

Montrer les compétences, lutter contre les préjugés et découvrir le littoral de l’île en vélo, voilà le défi que s’est lancé Mélodie, avec ses deux enfants. SI le sujet touche particulièrement la mère de famille, c’est que son fils aîné est lui-même porteur de handicap. “Je veux montrer que les enfants souffrant de TSA (troubles du spectre autistique) sont aussi capables de faire plein de choses. Bien sûr tous ne peuvent pas tout faire, mais il y a autant de formes d’autisme qu’il y a d’autistes”, explique Mélodie.



Pour la première étape, Saint-Pierre/Etang-Salé, une quinzaine de personnes ont rejoint Mélodie et ses enfants, de quoi mettre de l’ambiance sur la route. “Un jeune collégien, lui aussi souffrant de TSA, nous a suivis jusqu’à Etang-Salé. c’est exactement ce que je voulais montrer. Nous avons choisi des étapes plutôt courtes, en moyenne 15 km, mais la plus longue sera de 22km”, poursuit la mère de famille.



Elle a d’ailleurs réussi à trouver plusieurs sponsors et Réunionnais prêts à l’aider sur leur parcours. “Cela fait vraiment chaud au cœur et on espère rencontrer plein de gens”.