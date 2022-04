A la Une . Autisme : Les signaux d’alerte

Le trouble du spectre de l'autisme (TSA) regroupe un ensemble de troubles qui agissent sur le développement des personnes atteintes. Certains signes peuvent permettre de le détecter dès l’enfance. Par SF - Publié le Samedi 2 Avril 2022 à 14:57





Les premiers symptômes peuvent être détectés avant l’âge de 3 ans, notamment des troubles de la communication et du comportement et/ou des relations sociales perturbées, comme l’indique



La communication



Les enfants autistes présentent des anomalies de la communication verbale ou non verbale, au niveau de la compréhension et/ou de l’expression.



On peut constater :



- une absence de babillage et de pointage à partir de 12 mois

- une absence de mots à partir de 18 mois

- une absence d’association de mots à partir de 24 mois.



Les relations sociales



Les enfants autistes peuvent avoir des difficultés de développement et de compréhension des interactions sociales.



Certaines personnes autistes ont envie d’être en relation avec d’autres personnes, mais ne savent pas forcément comment s’y prendre, d’autres n’auront pas d’intention relationnelle.



Les enfants autistes éprouvent des difficultés à comprendre et à partager les pensées et les émotions des autres personnes. Ils n’expriment généralement pas ou peu d’intérêt pour les jeux collectifs ou les jeux où il faut faire semblant.



Le comportement



Des comportements répétitifs (balancement, battement de mains, alignement d'objets, utilisation répétée du même objet…), des activités et des intérêts restreints peuvent également être un signe de TSA.



