Australie : un ancien pilote de chasse américain arrêté pour ses liens présumés avec la Chine

Si les détails de cette arrestation n’ont pas été précisés officiellement, une source a confié que Daniel Duggan était recherché par le FBI en raison de ses liens avec la Chine.



Son dossier devrait être examiné en novembre par un tribunal de Sydney qui aura à décider de son éventuelle extradition vers les États-Unis.



Daniel Duggan s’est installé en Australie en 2002 où il a fondé une entreprise appelée « Top Gun Tasmania ». Celle-ci a ensuite recruté d’anciens pilotes militaires américains et britanniques afin de proposer des vols en avion de chasse.

Puis en 2014 il a revendu son affaire pour déménager en Chine où il est devenu directeur général d’AVIBIZ Limited, une société de conseil spécialisée dans le domaine aéronautique qui a cessé ses activités en 2020.



Le recrutement par la Chine d’anciens pilotes de chasse ayant servi au sein de différentes forces armées est une pratique qui concerne également des pays occidentaux tels que l’Australie, le Canada et la France. Selon les informations recueillies, une trentaine de Britanniques auraient accepté de juteuses rémunérations allant jusqu’à 240.000 livres sterling par an.