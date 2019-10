Australie: Un requin attaque deux touristes près de grande barrière de corail

Hier mardi 29 octobre, un Anglais de 28 ans a eu le pied arraché par un requin, alors qu'il explorait les fonds marins dans l'archipel australien des îles Whitsundays. Le squale est revenu attaquer un second touriste, le blessant grièvement.



Les deux hommes sont dans un état grave, mais stable. Deux paramédicaux qui participaient aussi à l'excursion en bateau ont prodigué les premiers soins, avant l'arrivée d'un hélicoptère de secours qui les a évacués vers l'hôpital de la ville de Mackay, dans le Queensland.



L'archipel des Whitsundays fut longtemps considéré comme sûr pour la baignade, avant une recrudescence des attaques de requins. En janvier 2019, une femme et un enfant avaient été blessés par un requin sur l’île d'Hamilton. En novembre 2018, un homme était décédé des blessures infligées par un requin. En septembre 2018, une fillette de 12 ans et une femme de 46 ans avaient été grièvement blessées dans des attaques, à 24 heures d’intervalle.



En 2018, 27 attaques de requins ont été recensées par le zoo Taronga de Sydney, sur toute l'Australie.