International Australie: Un homme assène plusieurs coups de poing au requin qui attaque sa femme

Un Australien a sauvé la vie de sa femme hier alors que le couple surfait au nord de Sydney. Il a frappé à plusieurs reprises le squale qui la mordait. Par Soe Hitchon - Publié le Lundi 17 Août 2020 à 14:40 | Lu 298 fois

Quel acte romantique ; c’est le moins que l’on puisse dire. Alors qu’un couple surfait au nord de Sydney en Australie hier, un requin blanc a surgi, mordant la femme à plusieurs reprises à la jambe droite. Son compagnon a frappé à coups de poing le squale, sauvant ainsi sa femme.



Cette dernière, 35 ans, a été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital. Elle doit donc sa vie à son mari qui n’a pas hésité à frapper le requin blanc de trois mètres de long qui ne lâchait pas la jambe de sa femme. Humble, il a affirmé au quotidien, le Daily Telegraph, qu’il "avait fait ce que n’importe qui aurait fait à ce moment-là".



Cet acte arrive un mois après une attaque sur un garçon qui se trouvait sur un bateau de pêche au large de la Tasmanie. Son père l’avait secouru en sautant à l’eau pour le récupérer.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur