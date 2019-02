International Australie : Réouverture du camp de rétention de réfugiés sur l’île Christmas Fermée en octobre de l’année dernière, le très controversé camp de rétention de réfugiés de l’île Christmas pourrait rouvrir ses portes dans les jours qui viennent. C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre Australien Scott Morrison hier, après une défaite historique de son parti au parlement.

Depuis 2013 l’Australie applique une politique de tolérance zéro à l’égard des arrivées clandestines de demandeurs d’asile. Les bateaux sont interceptés en mer, et leurs équipages automatiquement renvoyés vers des camps de rétention, situés sur les petites île de Manu, Nauru et jusqu’en octobre dernier, Christmas.



Une politique qui a valu à l’Australie les foudres des organisations de défense des droits de l’homme, alors que le pays fait face à une pénurie de main d’oeuvre dans plusieurs secteurs économiques, et notamment le secteur agricole, et refuse pour autant de venir en aide aux populations les plus démunies.



D’autant que les réfugiés sont souvent maintenus durant plusieurs années dans ces camps aux conditions de vie très difficiles, sans jamais savoir quand ils pourront en sortir. Car même si leur demande d’asile est jugée légitime, ils n’auront jamais le droit d’accéder au territoire australien. D’une certaine façon, ils attendant pendant des années, dans ce qui ressemble beaucoup à une prison, pour rien.



Un système de détention indéfinie qui fait des ravages psychologiques chez les demandeurs d’asile et notamment les enfants : plusieurs tentatives de suicide sont enregistrées chaque jour chez des mineurs, ainsi que des actes d’automutilation et des crises psychotiques.



Le camp de rétention de l’île Christmas avait été fermé en octobre et pourrait donc rouvrir ses portes comme l’a annoncé hier le Premier ministre australien Scott Morison. Ouvert en 2008, le camp a depuis été le théâtre de suicides, d’acte d’automutilations et d’émeutes.



Canberra justifie cette politique par la nécessité de lutter contre les gangs de passeurs et pour dissuader les demandeurs d’asile de tenter la traversée vers le pays des kangourous. Charlotte Molina Lu 611 fois





Dans la même rubrique : < > La face cachée de la lune et la terre sur une même photo Le corps d'Emiliano Sala retrouvé dans l'épave de l'avion