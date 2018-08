Australie : Le bateau des clandestins s’échoue dans une zone infestée de crocodiles et de serpents

Les autorités australiennes ont lancé des recherches pour retrouver un nombre inconnu de clandestins dont l’embarcation s’est échouée dans une zone infestée de crocodiles et de serpents.



On ne sait encore de façon certaine s'il s'agissait de clandestins ou de pêcheurs illégaux.



Des habitants de la zone ont dit avoir vu des gens fuir dans la forêt après que leur bateau se fut échoué dimanche près du fleuve Daintree, dans le nord de l’Etat du Queensland.



Certains médias rapportent qu’ils seraient originaires du Vietnam, mais un responsable des opérations de recherche a affirmé que le bateau était indonésien.



Un journal australien affirme qu’une vingtaine de personnes pourraient être dans la nature, tandis qu'une quinzaine auraient été retrouvés et arrêtés.



La forêt tropicale de Daintree, l’une des plus anciennes au monde, se trouve à 120 km au nord de Cairns. Elle abrite une importante population de crocodiles et de serpents.