A la Une .. Australie : L’expulsion de Novak Djokovic confirmée

La Cour fédérale australienne a rejeté ce dimanche le recours déposé par le tennisman non vacciné contre la Covid-19 venu disputer l’Open d’Australie. Par N - Publié le Dimanche 16 Janvier 2022 à 17:43





Le 5 janvier dernier, l’entrée sur le territoire lui avait été refusé aux motifs qu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19 et qu’il avait été testé positif le 16 décembre auparavant. Novak Djokovic avait donc été retenu depuis dans un hôtel.



Si le tennisman a regretté la décision de la cour mais assuré coopérer avec les autorités australiennes quant aux modalités de son départ, le gouvernement a lui salué "la politique ferme de protection des frontières de l’Australie". Novak Djokovic avait également avoué avoir mal rempli ses documents d’entrée en Australie.

Il n'a plus possibilité de faire appel de la décision des trois juges de la cour fédérale australienne qui ont confirmé, ce dimanche, l'annulation du visa de Novak Djokovic. En effet, le ministre de l'immigration avait, vendredi, invoqué l'intérêt public. Le Serbe, numéro 1 mondial qui comptait remporter un 21e titre dans un tournoi du Grand Chelem, a donc quitté Melbourne ce dimanche.