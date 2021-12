A la Une . Australie : Ils retrouvent un jeu de grattage spécial "Noël" dans leur placard 2 ans plus tard…et gagnent 100.000 dollars

Voici une histoire incroyable qu’a vécu un couple d’Australiens quelques jours avant Noël. En cherchant des emballages pour les cadeaux de Noël, ils sont tombés sur un vieux ticket à gratter non joué datant de 2019. Après l’avoir joué, ils ont remporté 100 000$, le plus gros lot de ce jeu, rapporte Tirage-gagnant.com. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 08:42





En cherchant des emballages pour empaqueter les cadeaux de Noël de leurs enfants, un couple d’Australiens a retrouvé un ticket de grattage vieux de 2 ans dans un placard, qui n’avait pas été gratté. Qu’à cela ne tienne, ils décidèrent de terminer les cadeaux et de remettre le grattage à plus tard. "Nous n’avions plus de bon papier, alors ma femme a fouillé dans le placard et a déniché de vieux sacs à cadeaux à utiliser".



Le lendemain matin, la femme décide de gratter le ticket durant le petit-déjeuner. Quelle fut sa surprise lorsqu’elle a découvert que le ticket Warm Wishes cachait un gain de 100 000$, le "jackpot" pour ce jeu, rapporte



Par chance pour ce couple, l’opérateur The Lott n’a pas de date limite de retrait des gains pour ses jeux de grattage. Ainsi, le couple a pu récupérer son gain de 100 000$ quelques jours seulement avant les fêtes de Noël. Jamais ils n’auraient cru un jour remporter une pareille somme à un jeu de grattage, et encore moins retrouver ce ticket qu’ils avaient oublié depuis bien longtemps. "Nous n’arrivons pas à croire qu’il est resté dans notre placard à linge pendant deux ans ! Nous sommes passés devant ce placard tellement de fois, nous l’avons nettoyé et nous n’avions aucune idée qu’il y avait 100 000 dollars dedans pendant tout ce temps".



Afin de fermer cette boucle de la chance, le couple a acheté plein de tickets de grattage pour remplir des pochettes de jeux à Noël…qui sait, un ticket gagnant se trouve peut-être parmi ces nouveaux jeux… Aura-t-on l’information avant l’année 2023 ? Ci-dessous, retrouvez quelques images d’illustration du jeu "Warm Wishes" qui a été lancé exclusivement lors de la période de Noël 2019 par l’opérateur The Lott.



