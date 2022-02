A la Une .. Australie : Il filme une attaque de requin sur un nageur

Des restes humains ont été retrouvés après une attaque de requin en Australie. La scène a été filmée depuis la côte. Par NP - Publié le Mercredi 16 Février 2022 à 13:08

Une attaque de requin s'est produite ce 16 février en Australie. Des restes humains ont été retrouvés après cette attaque qui s'est déroulée au sud-est de Sydney.



En fin d'après-midi, les services d'urgence ont répondu aux appels leur informant qu'un nageur aurait été attaqué par un requin à Little Bay Beach, vers 16h30 ce mercredi 16 février. Arrivés sur place, les secouristes n'ont trouvé que des restes humains dans l'eau.



"Malheureusement, cette personne avait subi des blessures catastrophiques à la suite de l'attaque et les ambulanciers paramédicaux ne pouvaient rien faire lorsque nous sommes arrivés sur les lieux", a déclaré un secouriste après l'intervention.



La plage de Little Bay a été fermée alors que les agents côtiers continuent de fouiller la zone et d'interroger des témoins. Parmi les témoins, des hommes qui pêchaient depuis les rochers et qui ont décrit comment ils avaient vu un homme portant une combinaison de plongée nageant à travers la baie avant qu'il ne soit traîné sous l'eau par un requin.

You can’t see much but it is GRAPHIC and UPSETTING!! Just got this from a friend in Sydney, not far from where lives. Vicious shark attack this afternoon. Link in next tweet. pic.twitter.com/8a4ZeMKvSO — White Lion (NDDN) (@Louis96018668) February 16, 2022