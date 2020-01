International Australie: Décédée après avoir participé à un concours du plus gros mangeur de gâteau

Une Australienne de 60 ans est décédée dimanche après avoir participé à un concours du plus grand mangeur de gâteau.



La manifestation, organisée chaque année par le Beach House Hotel à l’occasion de la fête nationale, avait réuni les adeptes de tourtes à la viande et lamingtons. C’est après avoir participé à ce concours et juste après avoir mangé une de ces spécialités australiennes - une génoise enrobée de chocolat et saupoudrée de noix de coco- que la sexagénaire a fait un malaise dans un pub du Queensland.



La victime a été transférée à l’hôpital où elle est décédée, indique la presse locale.



Un drame pour les organisateurs du concours qui ont adressé leurs plus sincères condoléances aux proches de la victime.







