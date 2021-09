La grande Une Aurus dévoile l’hymne queer de La Réunion

Le chanteur Aurus offre une visibilité à la communauté LGBTQIA+ de La Réunion dans son clip “KUHU” (Keep Ur Head Up) qu’il décrit comme un “cri de liberté” et une “ode à la diversité”. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 14:40

La chanson KUHU s’oppose à l’uniformisation des êtres et dénonce “une pensée unique”. L’oeuvre a aussi pour but d’inviter chaque Réunionnais à exprimer sa singularité, surtout face aux discours de haine décomplexés et aux discriminations en général.

Le clip de “Keep Ur Head Up” met en scène plusieurs figures de la communauté Queer à La Réunion : On y voit des Réunionnais.es trans, gay, bi, lesbienne, non-binaire, queer mais aussi qui ne correspondent pas aux normes et aux standards de beauté.

On retrouve donc autour d’Aurus des visages connus, qui ont notamment participé à la première marche des visibilités à La Réunion plus tôt cette année, comme : Louïz, Luna Ninja, Malaïka Salatis, Khazel Ali (Shei Tan), Benoît Charnaland (Destiny’s Way), Loki Lonestar, Brandon Gercara, Julie Gonthier, Dilo (Gringo Star), Nour Rakotoson, Jérôme Weghemacker et The Dog Squad (Mogwaï, Tupac, Permaphore, Tina, Alien).

Voici le clip :









Publicité Publicité