7mag.re Aurore Cadet : la stripteaseuse atteinte de mucoviscidose veut changer de vie

Il y a 3 ans, Aurore Cadet nous ouvrait les portes de sa vie et livrait un témoignage poignant. Depuis toute petite, elle qui mène un combat face à la terrible mucoviscidose et ne lâche rien. A bientôt 32 ans, celle qui a choisi d'être hôtesse, danseuse et stripteaseuse veut continuer à vivre librement mais en changeant de cap. La maladie n'a qu'à bien se tenir ! Par Chloé Grondin - Publié le Vendredi 11 Décembre 2020 à 11:39 | Lu 178 fois

Son franc parler est intact et le personnage toujours aussi touchant... Aurore Cadet, celle qui avait ému les Réunionnais en se dévoilant, parlant sans tabou de sa maladie et de son métier, pétillante toujours autant de vie. A nouveau elle se présente et dresse le décor : " Je suis hôtesse, danseuse et stripteaseuse. Ma particularité est mon franc parler et ma maladie la mucoviscidose ! Pour moi, une femme se doit d'avoir la tête sur les épaules, se respecter et de pouvoir avoir le choix de vivre comme elle veut sans critique, sans jugement ou d'idées reçues ! Nous vivons dans un monde où chacun vit pour soi et je trouve ça triste ...". LIRE LA SUITE



Publicité Publicité