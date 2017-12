La grande Une Auriana Annonay, l'atout charme du Zinfos News Elle est le visage du Zinfos News... Auriana Annonay a été choisie pour présenter le tout nouveau web journal de Zinfos974, un condensé de l'actualité en 5 minutes tous les jours à 12 h et 18h. Rencontre avec une pétillante jeune femme très impliquée dans ce nouveau défi professionnel.

Aurianna est belle, vive et ne se départit jamais de son calme et de son sourire... Trentenaire, elle est maman d'un petit garçon. Son parcours professionnel est déjà très dense, elle le dit " j'ai déjà beaucoup bourlingué ".



Elle est née en Métropole, d'un couple mixte, son père, aujourd'hui disparu, est Martiniquais et sa mère Métropolitaine. Au gré des mutations de ses parents, elle va vivre en Côte d'Ivoire, en Métropole puis en Guadeloupe.



De ces années, Aurianna se souvient d'avoir été confrontée au racisme alors qu'elle était élève dans un très grand lycée parisien. La vie va l'amener à aller vivre chez sa grand-mère, dans le quartier chinois de Paris ou elle sera heureuse dans ce milieu cosmopolite. Elle se retrouve dans la mixité...



Ces parents étant de formation scientifique, tout naturellement elle va suivre des études qui la mènent à passer un BTS hygiène , propreté et environnement. Cette filière la passionne... Mais son destin professionnel va basculer car elle décide de rentrer en Guadeloupe. Sa formation n'a pas encore de débouchés...



La belle Aurianna raconte la suite : " Je ne trouvais rien et je me suis résolue à faire des petits jobs d'hôtesse. Je travaillais sur le lancement d'une voiture dans une concession, il pleuvait , il n'y avait personne. J'étais au buffet et un mec est venu me parler, c'était un producteur. Il m'a proposé d'être la Miss Météo de Télé Guadeloupe, une première avant il n'y avait pas de visage, juste une voix off ". Les téléspectateurs l'adoptent tout de suite.



Aurianna Annonay va alors voir les propositions s'enchaîner. L'aventure média commence donc ainsi pour elle, de fil en aiguille elle va jouer dans la série "La Baie des Flamboyants" pendant trois saisons et avoir un grand rôle dans un film "Le Bonheur d'Elsa". En riant, Aurianna analyse: " j'ai beaucoup aimé cette expérience car on me confiait un rôle de méchante, une névrosée psychotique et plus gentille souriante ".



Elle devient assistante assistante de production et passe sur Guadeloupe Première en tant que chroniqueuse. Quand la mort de son père survient, Aurianna décide de tourner la page et fait ses valises pour La Réunion, son fils sous le bras.



C'était il y a 5 ans. " J'avais envie de nouveau mais aussi de faire une reconversion. Ici personne ne me connaissait. Je voulais faire de la réalisation et ai passé une licence en droit de la communication et réalisation, me spécialisant dans le documentaire. Et je l'avoue j'ai apprécié l'anonymat ici... "



Comment est-elle arrivée dans l'aventure du web journal de Zinfos974? Par les réseaux sociaux où Pierrot Dupuy l'avait déjà repérée. "J 'ai su que Zinfos avait ce projet extrêmement innovant du Zinfos News. Je n'avais jamais travaillé sur un format d'actu, surtout sur du 5 minutes. J'y suis allée, ai passé un test de culture générale et face à la caméra. On m'a rappelée et tout s'est enchainé. Je sors de ma zone de confort, ce challenge me stimule. Deux JT par jour, bientôt trois avec une autre présentatrice (ndlr: Laurence Gilibert qui la rejoindra mi-janvier) et la pression des interventions en direct dès que l'actualité le nécessite. Dès la semaine prochaine nous lançons le JT de 12h en plus de celui de 18h ".



Passionnée par ce défi, Aurianna analyse ses premières apparitions à l'écran : " Le concept est très évolutif, on teste, on améliore. Pour le premier j'étais très stressée. Si je suis en première ligne, il y a tout le travail des journalistes et de notre technicien derrière : c'est une grosse pression. En interne et en externe je suis attendue. Le deuxième s'est beaucoup mieux passé puis nous avons fait un quasi sans faute.. .". Qu'elle se rassure, les Zinfonautes apprécient !



Le Zinfos News : L'actu en 5mn

Dès lundi à 12h et à 18h Catherine RONIN