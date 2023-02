Communiqué Aurélien Pradié démis de ses fonctions : Murielle Sisteron fait part de ses inquiétudes et interpelle Michel Fontaine

Communiqué de Murielle Sisteron, référente d’Aurélien Pradié à la Réunion : Par N.P - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 09:06

Suite à la décision de Monsieur Éric CIOTTI, Président de la Fédération nationale des Républicains, visant à démettre Monsieur le Député Aurélien PRADIÉ de ses fonctions de premier Vice-Président des Républicains, Madame Murielle SISTERON fait part de ses inquiétudes quant au traitement réservé au courant de “La Droite populaire” et aux jeunes par la Fédération nationale des Républicains.



Elle demande au Président de la Fédération LR locale, Monsieur Michel FONTAINE, que Monsieur Éric CIOTTI garantisse que les jeunes appartenant au courant “ La Droite populaire” auront le droit de mener leurs combats et défendre leurs convictions, librement et indépendamment, sans encourir le risque d’être sanctionnés par la fédération, au niveau national ou local. “



LE DROIT DE DÉFENDRE NOS CONVICTIONS ”



Monsieur le Président de la Fédération Les Républicains Réunion, Monsieur Michel FONTAINE,



J’ai appris avec grand regret la décision prise par Monsieur Éric CIOTTI, Président de notre fédération nationale, de démettre Monsieur Aurélien PRADIÉ de ses fonctions de premier Vice-Président de notre fédération nationale. En cause, les applaudissements nourris que lui ont réservés les députés de la NUPES, à la suite de son intervention visant à obtenir une réponse claire du gouvernement sur les carrières longues, durant le débat à l’Assemblée nationale sur le texte portant réforme des retraites. Cette décision ne peut que contrarier lorsque l’on sait que Monsieur le Président CIOTTI avait lui-même assuré que chaque député serait libre de voter ou de ne pas voter la réforme des retraites, ce qu’a d’ailleurs rappelé Monsieur Xavier BERTRAND dans un tweet de réaction.



La décision prise par Monsieur le Président CIOTTI est d’autant plus étonnante que nous avons nous-même toujours eu l’honnêteté politique de reconnaître l'œuvre de nos adversaires lorsqu’elle avait contribué à l'élévation des Réunionnais et des Français. C’est ainsi que nous avons su reconnaître les qualités de visionnaire de Paul VERGES. C’est également cette honnêteté politique qui nous permet de respecter le souvenir laissé par 2 l'œuvre sociale de Monsieur François MITTERRAND. Puisque nous avons été nous-même en capacité de reconnaître les combats menés par nos opposants, nous devrions être à même de recevoir avec fierté leurs applaudissements lorsque vient notre tour d’être honorés pour nos combats.



En conséquence, je vous appelle, Monsieur le Président FONTAINE, à vous faire le défenseur de vos jeunes et de la Droite populaire, afin que Monsieur Éric CIOTTI nous assure que nous serons toujours libre de voter dans l’intérêt de nos concitoyens, de lutter pour les causes qui nous paraîtront justes, et ce, sans crainte de devoir y laisser nos titres, nos écharpes ou encore de nous résoudre à dire adieu à nos compagnons de parti.



Monsieur Michel FONTAINE, vous êtes devenu en 2008, le Président de notre Fédération locale et, par ce biais, vous avez toujours garanti aux jeunes un traitement bienveillant.

Nous, qui avons toujours pu compter sur la justice et l’impartialité de vos décisions ;

nous, qui avons toujours pu compter sur votre soutien dans nos combats, dans nos luttes ou encore dans nos défaites ;

nous, qui avons toujours pu vous confier nos rêves pour notre société, sans jamais craindre d’apparaître ridicules ;

nous, qui voyons en vous notre seul et premier soutien, nous vous demandons de bien vouloir transmettre à Monsieur Éric CIOTTI nos doutes quant

à l’utilité de la sanction prise à l’encontre du représentant de notre courant, Monsieur Aurélien PRADIÉ. Et de bien vouloir lui rappeler nos cicatrices et blessures qui, à l’heure de la défection de nos jeunes séduits par le RN ou Reconquête, ne devraient plus laisser un seul de nos cadres indifférent.



Si Aurélien PRADIÉ, député élu, encourt le risque d’être démis après avoir été applaudi par la NUPES, qu’adviendra-t-il de nous qui ne sommes pas moins turbulents ? Quelle sanction nous sera réservée par notre famille politique lorsque nous serons à notre tour applaudis par les communistes, les socialistes, les nationalistes avec qui nous devrons bien travailler un jour au vu de l'exiguïté de notre territoire ? Ne devrions-nous pas considérer que l’intérêt supérieur des Réunionnais prime sur les étiquettes et les postures purement politiques ?



Pour toutes ces raisons, je vous demande, Monsieur le Président FONTAINE de bien vouloir faire part de notre sentiment de désarroi à notre président, Monsieur Éric CIOTTI, afin qu’il nous garantisse le droit de défendre nos convictions avec indépendance. Vous priant de recevoir, Monsieur le Président, mes salutations déférentes et dévouées.



Murielle SISTERON

Référente d’Aurélien PRADIÉ à la Réunion

Membre du comité LR de la première Circonscription

Ancienne secrétaire nationale chargée de mission UMP

Présidente de l’association “ LA POPULAIRE