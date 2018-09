Aurélien Centon réaffirme sa décision de laisser ses électeurs libres de leurs votes

Dans un communiqué publié en fin d'après-midi, Aurélien Centon remercie à nouveau les électeurs de la 7ème circonscription qui ont voté pour lui.



L'occasion pour lui également de rappeler qu'avec sa suppléante Gitane Fontaine, il ne donne "aucune consigne de vote pour ce second tour, car nous sommes libres et nos voies (sic) obtenus (re-sic) sont celles du peuple, et c'est au peuple de décidé" (re-re-sic).