Aurélien Centon ni candidat, ni sur une liste: "Aujourd'hui, je ne me sens pas capable"

"C'est par ce communiqué que je vous annonce que je ne serai pas candidat et que je n'ai pas souhaité être sur une liste. Je ne suis pas dans la stratégie politique, ce n'est pas parce que j'ai terminé 1er dans ma commune lors des dernières élections (législatives partielles) que je vais me précipiter sur celle d'après.



L'élection municipale est l'une des élections les plus importantes à ne pas prendre à la légère plus encore dans ma commune (plus de cent mille habitants, des spécificités dans chaque quartiers, dans les hauts, il n'y a pas les mêmes besoins que dans les bas etc...) ma vision d'une élection aujourd'hui c'est qu'il y a trois étapes. L'avant, pendant, mais surtout l'après.



Aujourd'hui, je vous le dis, pour les municipales, je ne me sens pas capable et vous ne mentirai pas le contraire une fois que vous aurez lu mon petit simple communiqué. Je voulais terminer en remerciant toutes les personnes qui font de leurs mieux pour aider les autres, faire avancer les choses chacun à sa manière et à son niveau, un grand merci aussi à tous ceux qui me soutiennent et qui m'aident dans le combat de tous les jours.



Ek lo ker,"

Aurélien Centon