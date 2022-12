A la Une .. Aurélien Centon apporte son soutien aux taxiteurs de la Rivière des Galets

Le conseiller départemental Aurélien Centon espère qu'une solution alliant sécurité des personnes et poursuite de l'activité des taxiteurs de la Rivière des Galets sera trouvée. Il prône pour cela une adaptation de la réglementation au contexte local. Par LG - Publié le Samedi 31 Décembre 2022 à 08:13

"Le cri du coeur des "Taxiteurs mafatais" et des habitants de Mafate face aux restrictions imposées par les pouvoirs publics me touche profondément.



Qui n'a pas pris de "taxi brousse" sur cette piste de La rivière des galets ?



Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis retrouvé dans la benne de ces taxis qui font depuis longtemps déjà partie de "not folklore ek not kiltir". Sans compter le rôle essentiel qu'ils jouent pour la mobilité des Mafatais et pour le tourisme...



Il est vrai que la sécurité des personnes et la préservation de notre environnement doivent être nos priorités mais comme toujours, je suis sûr qu'il existe un juste milieu et que les règles nationales peuvent être adaptées à notre territoire, à ses traditions et à ses besoins.



J'encourage les pouvoirs publics à continuer à discuter avec les taxiteurs et les Mafatais et à trouver ensemble une solution acceptable pour tous."



Aurélien Centon, Conseiller Départemental