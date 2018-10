Aurélien Centon: "Je réfléchis à la création d'un parti"

Au cours d'un entretien d'une extrême simplicité et et d'une grande sincérité avec Pierrot Dupuy, Aurélien Centon a eu l'occasion de revenir sur les résultats des dernières élections législatives dans la 7ème circonscription qui l'avaient vu arriver en 3ème position, juste derrière Pierrick Robert.



S'il a pu arriver en tête selon lui à Saint-Paul et Trois-Bassins, c'est parce-qu'il avait le soutien de la population et qu'il a mené sa campagne avec le coeur. Et parce-que, selon lui, "la population est prête à entendre un langage de vérité".



Interrogé sur ses ambitions pour Saint-Paul, il a avoué réfléchir à la création d'un parti, sauf si les politiques entre-temps se mettent à répondre aux attentes de la population.



Dans quelques jours, Aurélien Centon va s'envoler pour Paris, invité par Jean-Hugues Ratenon, pour rencontrer la ministre des Outremer pour lui rappeler ses demandes quant à la mise en place de transferts sanitaires, de rapatriements et d'une prime de reconnaissance permettant de compenser les retraites ridicules de nombre de personnes âgées à la Réunion.