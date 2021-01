A la Une . Augustine manifeste, la Ligue de foot décide de fermer ses portes

Nouvelle péripétie dans le bras de fer qui oppose Alex Augustine à la Ligue réunionnaise de football. Cet après-midi, le candidat défait lors de l'AG élective dimanche dernier découvre stupéfait que la Ligue ferme ses portes jusqu'au 28 janvier. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 26 Janvier 2021 à 17:12 | Lu 623 fois





En début d'après-midi, alors qu'il poursuivait sa manifestation démarrée quelques heures plus tôt, le candidat malheureux au comité de direction de la LRF apprend que la Ligue ferme ses portes jusqu'au 28 janvier. C'est en tout cas l'explication qui a été donnée à l'huissier mandaté par Alex Augustine. Cet huissier s'est rendu à l'accueil de la LRF pour faire constater l'obstacle manifeste à la transmission des PV mais l'officier public ministériel s'est vu signifier cette seule date en guise de réponse.



Ce matin, c'est la Ligue qui avait également joué des coudes dans l'envoi d'huissiers pour faire constater la nuisance de l'intrus venu réclamer de la transparence sur les PV de l'assemblée générale.



Dimanche déjà, la tête de liste d'"Ensemble pour réussir" avait réclamé la feuille d'émargement et la liste des procurations à l'issue du scrutin qui le reléguait loin derrière Yves Ethève (88,48 % des suffrages soit 476 voix contre 11,52%, soit 62 voix). Il avait quitté le site du Grand kiosque de la Plaine des Cafres dans l'espoir d'obtenir les fameux documents le lendemain, a minima.



La FFF appelée en arbitre



Lundi par téléphone, on lui rétorque de passer mardi au siège de la LRF, situé au sein de la Maison des sports au Butor Sainte-Clotilde. Ce matin, il y trouve le même silence radio en face, personne n'est au courant de rien, aucune explication ne peut lui être donnée. Le candidat déchu réitère en vain de pouvoir avoir accès aux documents, 48 heures après l'élection tout de même.



"Je ne voulais pas renverser le résultat de l'élection, je voulais juste avoir accès aux documents", précise une nouvelle fois Alex Augustine cet après-midi.



Face à ce mutisme persistant, il affirme avoir demandé conseil à la Fédération française de football afin de savoir s'il était normal de ne pas avoir accès à ces procès-verbaux sur lesquels doit être reportée scrupuleusement la composition des participants au scrutin et de ceux qui se sont fait représenter par une procuration.



