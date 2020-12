Communiqué Augustine : "Peut-on gouverner à l’aveuglette au mépris de l’ensemble des licenciés réunionnais ?"

Le candidat à la présidence de la Ligue réunionnaise de football relaye le manque de visibilité offerte aux clubs ces derniers mois. Alors que la saison devait être gelée sans montée ni descente à l'issue des matches de phase aller, voici que les présidents de club ont appris récemment qu'il y aurait finalement un chassé-croisé. Alex Augustine s'adresse à la Ligue en demandant plus de clarté pour les clubs et les licenciés. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 10 Décembre 2020 à 14:44 | Lu 166 fois

Dans la presse du 09 décembre 2020 , Monsieur Yves Ethève a pris des décisions concernant la fin de saison 2020. Je m’interroge sur toutes ces décisions concernant les montées et descentes des différents championnats locaux.



Comment peut-on à ce jour se trouver dans un flou total où, dit-on, rien n’est définitif et toujours mis à l’aval de la FFF ? Les instances fédérales ont bon dos puisqu’on sait pertinement que c’est à la ligue de la Réunion que revient la charge d’organiser son championnat. La fédération ne fera qu’entériner les décisions prises par elle, d’autant plus que cette crise sanitaire implique une gestion au plus proche des territoires, et notre calendrier sportif est différent de celui de la Métropole.



Après de multiples tergiversations par presse interposée, Monsieur Yves Ethève annonçait une reprise sans descente ni montée.



Puis dans un autre article, il annonce qu’il y aura des montées et descentes en argumentant que le PV du COMEX du 16 avril scelle complètement cette hypothèse. Suite à mon intervention à propos de ce PV, j’ai expliqué que toutes les décisions émanant de ce document ne concernent en aucun cas les championnats organisés sur une année civile. la

Réunion et Mayotte n’étant donc pas concernées.



La vérité est que le président avait tout loisir et le temps d’étudier en concertation avec les clubs les différents scénarios qui pouvaient se présenter face à cette crise sanitaire. Contrairement au football national qui était à deux mois de sa fin de saison, nous étions au tout début, puisque nous avions fait un tour de la Coupe de La Réunion en mars dernier.



C’est amoral et irrespectueux de modifier les règles en cours de route, au bon vouloir, sans logique définie. Les clubs et toutes les composantes du football auraient dû savoir, avant le lancement de la compétition, quelles étaient les finalités face à cette saison tronquée.



Trois cas de figure avaient été envisagés :

1 - Une saison blanche

2 - Une saison uniquement basée sur une phase aller

3 - Une saison pouvant déborder sur 2021.



Le choix final a été la deuxième solution, sans réels objectifs (pour la peau patate). La priorité était de démarrer coûte que coûte le championnat. On ne lance pas un train à toute vitesse sans savoir sa destination.



Il est inconcevable de jouer avec l’avenir des clubs. Quels sont les critères qui ont motivé ces décisions d’autant plus que tous les règlements votés en décembre 2019 ne sont pas respectés (obligations des clubs, ...). On sait que beaucoup de clubs ont fait souvent avec les moyens du bord. Seront-ils en plus de cette année difficile pénalisés pour ça ? Alors qu'on sait que pour la plus grande majorité d'entre eux, ils n'avaient le choix que de suivre les consignes de la Ligue !



Il aurait été plus judicieux que l’on fasse une saison blanche en accompagnant les clubs dans les préparatifs de la saison 2021. Il serait dommageable qu’on ait privillégié l’aspect financier.



La bonne question est de savoir si toutes ces décisions prises sans fondement véritable tiennent juridiquement devant les instances ? Sont-elles purement clientélistes à l’approche des élections de janvier prochain ?



On dit toujours « gouverner c’est prévoir ». Peut-on gouverner à l’aveuglette au mépris de l’ensemble des licenciés réunionnais ?



“Ensemble pour Réussir”

Alex Augustine





