Augmentation historique du prix des carburants ! Mme Bello vous avez le pouvoir d’agir ! Plusieurs « fractions » de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) sont affectées aux Régions. La majorité est fixe. Mais une fraction est modulable : les Régions peuvent « majorer » cette TICPE et percevoir jusqu’à 0,73 centime d’euro par litre d’essence et 1,35 centime d’euro par litre de gazole. La Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits Energétiques (TICPE) définie par l’article 265 du Code des Douanes ne s’applique pas en Outre-mer. Elle est remplacée par la Taxe Spéciale de Consommation (TSC) qui s’applique uniquement sur les carburants, et appelée communément « taxe des carburants ». Les Outre-mer bénéficient en effet d’un régime particulier sur la taxation du carburant. La TSCC est un dispositif propre à l’île de La Réunion. En France métropolitaine, toutes les Régions sauf la Corse appliquent le maximum de ces majorations. Les Régions sont libres d’y renoncer partiellement ou complètement.



Sur les quelque 50 % de taxes sur les carburants, un peu plus de 2,2 vont aux Régions. Une ressource qui est une dotation de l’État afin de compenser le coût de compétences décentralisées. A La Région Reunion la Presidente de Région à la main. Même si cette action ne pèserait pas si lourd dans le budget des ménages celle-ci serait un signe fort dans l’engagement de la collectivité régionale à participer à la lutte contre cette douloureuse augmentation . Une autre piste pourrait être discutée à savoir une vraie aide au travail de 30 euros par mois (et pas par an) et ciblée pour des personnes qui gagnent deux Smic maximum et prennent leur voiture pour se rendre au travail. Madame Bello vous avez cette possibilité. Nous attendons vos propositions et votre engament en toute responsabilité. C’est un acte qui vous appartient de mettre en œuvre, comme l’avait fait votre prédécesseur il y a quelques années !