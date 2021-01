A la Une . Augmentation générale des carburants et du gaz au 1er février

La préfecture de La Réunion vient de dévoiler le prix de vente maximum des hydrocarbures à La Réunion à compter du lundi 1er février 2021. Les prix du supercarburant et du gazole en février 2021 s'établissent à 1,30 €/litre et 0,99 €/litre. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 à 18:48 | Lu 1023 fois

Le sans plomb Le prix public est en hausse à 1,30 €/litre. Cette évolution s’explique par la forte augmentation de la cotation moyenne, bien que la parité impacte le prix final à la baisse de 1 ct.



Le gazole

Le prix de vente est également en hausse à 0,99 €/litre pour les mêmes raisons. L’évolution de la parité est sans influence.



Le gaz

Le prix final de la bouteille est en hausse à 18,01 €. En perspective, ce prix était de 18,68 € en février 2020 et 16,27 € en janvier 2019.



Pour rappel, en janvier, le prix du sans-plomb était fixé à 1,25 €/litre (hausse de 3 cts par rapport à décembre), le gazole à 0,96 €/litre (hausse de 4 cts) et le prix de la bouteille de gaz était en baisse de 18 cts pour coûter 17,27 € en janvier.