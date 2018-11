Augmentation du trafic routier: Le sud au bord de l'asphyxie

Des points de congestion de plus en plus importants, des temps de trajet rallongés, circuler dans le sud de l’ile aux abords des grandes villes apparait de plus en plus compliqué. Que ce soit aux entrées de St-Louis, encore davantage à St-Pierre, mais aussi au Tampon impossible d’échapper aux bouchons avec suppléments gratinés aux heures de pointe.



A n’en pas douter le trafic routier sur le réseau routier dans le département a augmenté (+ 1,9 % en 2017) et le sud n’est pas épargné. Ainsi, selon les derniers chiffres du Centre Réunionnais de Gestion du Trafic (CRGT) de 2017, en moyenne sur l’année entre 70 000 véhicules et plus de 75 000 véhicules transitent par jour entre St-Louis et St-Pierre. Si auparavant les bouchons se formaient aux heures de pointe et de manière aléatoire ou encore en cas d’accidents, en 2017 c’est de manière récurrente notamment dans le secteur du Gol que les automobilistes se retrouvent coincés dans les embouteillages, indique le CRGT.



A l’ouest de St-Pierre, en moyenne en 2017, 73 755 véhicules circulent par jour soit une augmentation de 4,5% par rapport à 2016 et la hausse est plus importante si l’on observe le trafic moyen de Pierrefonds jusqu’au niveau de l’échangeur Boulevard Banks. A l’est de la capitale du Sud, la progression est de 2 % entre 2016 et 2017 avec 30 891 véhicules par jour avec un point de saturation au niveau du giratoire de la Cafrine.



Seule éclaircie au tableau, l’amélioration sur la quatre voie du Tampon. Les embouteillages se font moins denses le matin à l’heure de pointe. Le trafic est toujours chargé mais l’on circule au ralenti. "Le comportement des automobilistes a changé optant probablement soit pour un décalage de leurs horaires soit pour des itinéraires alternatifs". Exception faite en cas d’événement, précise le CRGT. En revanche, aucune évolution pour les embouteillages du soir. 20 600 véhicules par jour en moyenne circulent sur la RN3 au Tampon, 52 400 dans le secteurs des Casernes soit 5,4% d’augmentation en 2017 et plus de 5,4% au niveau de Canabady.



Un trafic quasi saturé sur les routes nationales du sud qui ne prend pas en compte les points d’engorgement sur les voies adjacentes. Les conséquences sont connues: perte de temps, stress, mais aussi consommation en carburant qui pèse sur le budget des ménages, sans oublier la pollution.