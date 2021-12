Augmentation du prix de l’eau au Port : la municipalité du Port n’a-t-elle pas abandonné sa population ?

Dans leur compte rendu d’une réunion du TCO concernant le service de l’eau et l’assainissement au Port, les deux journaux de la presse écrite à La Réunion ont utilisé quasiment le même titre: “Le prix de l’eau va augmenter au Port” pour l’un, “Le prix de l’eau augmente au Port” pour l’autre. Cela a le mérite de montrer clairement d’une part ce qui attend les Portois dans les prochaines années en matière d’évolution du coût de cette ressource indispensable à la vie ; et d’autre part l’atteinte portée du même coup au pouvoir d’achat des familles de la cité maritime.



L’atteinte au pouvoir d’achat des familles portoises



Pour la première fois, c’est le TCO qui vient de fixer le prix de l’eau et de l’assainissement qui va s’appliquer aux abonnés de notre commune. Cela découle du transfert de la compétence eau et assainissement au TCO opéré sous la présidence de Joseph Sinimalé, transfert censé viser une optimisation de ce service.



Désormais la gestion de l’eau et de l’assainissement est une compétence de l’intercommunalité qui regroupe les 5 communes de l’ouest : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins.



Pour bien mesurer l’impact de ces nouvelles mesures on peut faire les remarques suivantes :

- Une intercommunalité doit pratiquer la même tarification pour l’ensemble des communes membres. Une harmonisation devra donc se faire : la commune où l’eau est moins chère - c’est le cas du Port- va payer plus. Le prix de l’eau va donc augmenter au Port, comme l’a annoncé la presse, et l’augmentation en 2022 sera suivie par d’autres d’augmentations ; dans le même temps, pour d’autres communes le prix ne va pas bouger ou va même diminuer, et cela jusqu’à ce qu’on arrive à la même tarification dans toutes les communes du TCO.



Double peine pour la population du Port



- Un autre constat que l’on peut faire : Le Port est la commune qui compte par rapport à sa population le plus grand nombre de familles de condition modeste. Ce sont les familles les plus pauvres du Port qui vont contribuer à payer les investissements et la gestion en faveur des autres communes du TCO puisqu’au Port tous les investissements nécessaires ont déjà été réalisés, grâce aux impôts payés par les Portois, tant pour le traitement et la distribution de l’eau potable que pour la collecte et le traitement des eaux usées. C’est en quelque sorte une double peine qui est infligée à la population portoise. Cette situation n’est pas notre conception de la solidarité.



Des possibilités alternatives non étudiées par la Ville



- Enfin la loi prévoit que le transfert de la compétence eau et assainissement peut, dans certaines conditions, être reporté au 1er janvier 2026. L’intercommunalité peut également transférer à une commune la compétence, là aussi dans certaines conditions.

On ne peut que regretter que l’actuelle municipalité, avant de donner son accord pour le transfert, qui est irréversible, n’ait pas étudié ces possibilités alternatives (comme l’ont fait certaines communes en France), afin de défendre les intérêts de la population portoise.