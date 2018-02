Augmentation du nombre de cas de dengue à La Réunion

Au cours des 15 derniers jours, 12 nouveaux cas autochtones de dengue ont été signalés dans l’ouest et le sud de La Réunion.



La majorité des cas ont été signalés dans les deux secteurs déjà identifiés comme zone de circulation active du virus : Saint-Pierre/Bois d’Olives et Saint-Paul/Quartier de la gare routière.



Pour autant, quelques contaminations n’ont pu être rattachées à ces quartiers et laissent envisager une circulation du virus plus diffuse dans l’ouest et le sud de l’île.



Les conditions météorologiques (fortes pluies et chaleur) étant actuellement particulièrement favorables au développement des moustiques, l’ARS Océan Indien rappelle l’importance d’éliminer les récipients en eau autour de son habitation, de se protéger des piqûres de moustiques et de consulter son médecin en cas d’apparition de symptômes de la maladie.