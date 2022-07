A la Une . Augmentation des cas de variole du singe en France : Une vaccination préventive pour les plus exposés

Face à la circulation en hausse sur le territoire hexagonale, la Haute Autorité de santé a étendu la vaccination préventive aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et aux personnes trans qui sont multipartenaires, aux personnes en situation de prostitution, et aux professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle. Par NP - Publié le Lundi 11 Juillet 2022 à 08:46

Les données de Santé France Publique montrent que les cas de variole du singe de ces dernières semaines sont essentiellement survenus chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et dans 75% des cas des hommes déclarant avoir eu plusieurs partenaires dans les semaines précédant l’apparition des symptômes.



Le virus n'est pourtant pas une maladie sexuellement transmissible et ne concerne pas seulement les communautés homosexuelles. Pour rappel, le virus Monkeypox, l’autre nom de la variole du singe, se transmet par contacts de la peau ou des muqueuses avec la peau lésée d’une personne infectée (boutons ou croûtes) et par les gouttelettes (salive, éternuements, postillons…).



Le schéma vaccinal est constitué de deux doses, espacées de 28 jours, schéma réduit à une dose pour les personnes ayant déjà été vaccinées contre la variole.



Au 8 juillet 2022, 721 cas de variole du singe étaient avérés dans l’Hexagone.



Les premiers symptômes ressemblent fortement à ceux d'une grippe ou d'un Covid-19 : maux de tête, fièvre, douleurs musculaires, frissons, ainsi qu'un gonflement des ganglions autour des oreilles, dans le cou et la nuque.



La période d'incubation peut aller de 5 à 21 jours. Les boutons apparaissent après les premiers symptômes et peuvent se manifester sur le corps en entier notamment les paumes et les plantes de pieds, le visage et le cuir chevelu.



Ces lésions peuvent toucher la région anogénitale et muqueuse buccale en fonction du mode de contamination.