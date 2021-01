Augmentation des cas de dengue : maintenons les mesures de protection !

En cette période d’été austral, avec les conditions météorologiques actuelles (chaleur et pluies), la poursuite de la circulation de la dengue et sa dispersion géographique dans l’île laissent craindre une reprise de l’épidémie dans les semaines à venir. La préfecture et l’ARS de La Réunion nous rappellent l’importance de lutter contre la dengue en appliquant les mesures de prévention.