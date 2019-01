Augmentation de la Prime d’activité: Découvrez si vous êtes éligible

A la Une . Augmentation de la Prime d’activité: Découvrez si vous êtes éligible Le gouvernement a décidé d’augmenter le montant de la Prime d’activité ainsi que le nombre de ses bénéficiaires. Les Caf mettent à disposition du public depuis le 1er janvier un simulateur et une demande sur www.caf.fr qui tiennent compte des nouvelles conditions. La CAF de La Réunion donne la démarche à suivre :

Ce qui change à partir du 1er janvier :



> La Prime d’activité est élargie à de nouveaux bénéficiaires



Au total, un million de ménages supplémentaires pourront en bénéficier. Avant la mesure de revalorisation exceptionnelle, une personne seule sans enfant devait gagner moins de 1560€ nets par mois pour toucher la Prime d’activité. Dès janvier, elle pourra bénéficier de la Prime d’activité en ayant jusqu’à 1806€ de revenus nets.



Pour savoir si l’on peut en bénéficier, le simulateur sur www.caf.fr tient compte des nouvelles dispositions dès le 1er janvier. Si la simulation atteste que l’on remplit les conditions d’accès, la demande devra ensuite être effectuée sur le site avant le 31 janvier afin d’avoir son premier versement à partir du 5 février.



> La Prime d’activité augmente pour ceux qui la perçoivent déjà La Prime d’activité bénéficie déjà à 2,8 millions de ménages.



Trois exemples de foyers qui ont droit à une hausse de leur Prime d’activité :



- une personne seule, sans enfant, touchant entre le SMIC et 1 560€ de revenus nets, voit le montant de sa Prime d’activité augmenter jusqu’à 90€ par mois, pour atteindre 100€ avec la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2019 ;

- une personne seule avec un enfant, touchant entre le SMIC et 2050€ nets voit le montant de sa Prime d’activité augmenter jusqu’à 90€ par mois, pour atteindre 100€ avec la revalorisation du SMIC ;

- un couple avec deux enfants dont les deux parents travaillent, l’un touchant le SMIC et l’autre environ 1550€, voient le montant de leur Prime d’activité augmenter jusqu’à 200€ par mois (avec la revalorisation du SMIC).



Les bénéficiaires actuels de la Prime d’activité n’ont aucune nouvelle démarche à faire. Chaque trimestre, ils continuent à déclarer leurs ressources sur le site www.caf.fr



> Espace Mon Compte ou depuis l'application mobile Caf Mon Compte. La Prime d’activité revalorisée sera versée le 5 février.



Le nouveau montant sera en ligne dans leur Espace Mon Compte dès la fin du mois de janvier.





