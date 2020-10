A la Une .. Audrey Fontaine sévère sur le retour d'Huguette Bello à St-Paul: "C'est la politique du faites ce que je dis, pas ce que je fais"

À la veille du conseil municipal qui doit se tenir ce jeudi à Saint-Paul, la conseillère municipale de l'opposition, Audrey Fontaine, s'inquiète de la gestion des contrats aidés de la collectivité en CDD, dont les contrats ne seraient pas reconduits à la fin de l'année. "Inhumaine et injuste" pour l'ancienne vice-présidente du CCAS sous la précédente mandature, qui reproche également à la nouvelle maire de Saint-Paul, Huguette Bello, "un grand décalage entre ce qui est dit lors de la campagne et le traitement concret des affaires". Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 14:55 | Lu 3471 fois

En préambule, Audrey Fontaine est tout d'abord revenue sur la gestion des fins de contrat des agents de la commune en CDD. Selon l'élue, ils seraient entre 300 et 400 agents à voir leur contrat ne pas être reconduit d'ici la fin de l'année. Interpellée par des agents sur le terrain, "qui ont déjà sollicité l'intervention de leurs syndicats", assure-t-elle, l'élue attend des explications de la part de la nouvelle majorité. "Le soir de sa victoire, Huguette Bello avait indiqué qu'elle serait la maire de tous les Saint-Paulois et même de celles et ceux qui n'ont pas voté pour elle", rappelle Audrey Fontaine.



Quelques semaines après, "le flou règne sur le devenir de ces agents", s'inquiète cette dernière. Elle note deux "incohérences" sur la gestion de ces CDD. La première, que les courriers de non-reconduction de CDD n'auraient pas été envoyés dans les temps impartis. "C'est sur ce point précisément que les syndicats vont attaquer au tribunal administratif", indique Audrey Fontaine. La seconde, que les agents engagés en CDD ne seraient pas renouvelés "mais remplacés par d'autres personnes sur un contrat PEC". "Pourquoi dire d'un côté qu'on n'a plus besoin d'un CDD et embaucher de l'autre côté une autre personne sur le même poste ? Ne serait-il pas plus judicieux alors de garder la même personne qui travaillait sur ce poste ?", s'interroge Audrey Fontaine.



"Un manque de respect envers les agents"



Outre la gestion des contrats aidés, Audrey Fontaine tire également la sonnette d'alarme sur le retard de versement de la prime Covid votée par l'ancienne équipe et destinée notamment aux agents du CCAS et de la restauration scolaire, mobilisés durant le confinement. D'un montant compris entre 350 et 500 euros, les agents concernés attendent toujours son versement. "J'ai fait voter cette prime en conseil d'administration du CCAS, en toute transparence et avec un budget inscrit et qui à ce jour, n'a toujours pas été versée. Je demanderais à Mme la Maire d'étudier cette prime et m'avancer pourquoi elle ne l'applique toujours pas. C'est un manque de respect envers les agents", regrette Audrey Fontaine.



Cette dernière aura également un mot pour la maire de Saint-Paul sur la gestion de la vie associative. Selon les dires de l'ex-candidate à la députation, fin juillet, un club de football des hauts de Saint-Paul a bénéficié d'une subvention de 38 000 euros de la part de l'Office municipal des sports (OMSEP). Problème, le président de ce club, également élu de la majorité et de l'OMSEP, aurait assisté au vote de cette délibération "alors qu'il aurait dû sortir de la salle et ne pas participer au vote". "S'il a demandé cette subvention c'est que son club en avait besoin, comme de nombreuses associations, là n'est pas la question. Mais sur la forme, encore une fois, je m'aperçois que c'est la politique du faites ce que je dis, pas ce que je fais", ajoute Audrey Fontaine.







Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur