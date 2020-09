Audrey Fontaine se félicite des résultats du 1er tour de la législative

"Avec 15,83% des suffrages exprimés pour ma candidature, c’est un réel succès au regard des nombreuses candidatures, de la faible mobilisation des électeurs et des craintes autour du COVID 19. Nous n’avons pas fait le plein de voix pour ce premier tour. J’appelle tous les électeurs qui ont porté leurs voix sur d’autres candidats à voter pour Sergio Erapa et moi-même au deuxième tour. Les électeurs attendent ces débats avec impatience. Ils auront l’occasion d’aller au fond des sujets et de révéler les personnalités de chacun."