Audrey Fontaine : "La sécurité est la première des libertés"

J'ai répondu à l'appel du syndicat de police «Alliance» le 26 mai dernier, j'ai pu échanger avec les agents de nos forces de l'ordre. Ceux-ci m'ont fait part des difficultés croissantes qu'ils rencontrent, en première ligne, sur le t errain face au fléau de la délinquance.



Ma position sur ce sujet est claire: la sécurité est la première des libertés. Rien n'excuse les atteintes aux personnes et aux biens qui causent un profond traumatisme aux victimes.



Rien n'excuse les incivilités qui pourrissent l'existence de la population.



Rien n'excuse les attaques contre les forces de l'ordre, qu'elles soient matérielles ou morales.



Ces atteintes sont plus inexcusables encore lorsqu'elles émanent d'une figure politique censée s'inscrire dans le cadre républicain.



Ainsi, les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, qui ciblent les policiers et leurs organisations syndicales à la suite d'un drame survenu après un énième refus d'obtempérer sont inadmissibles. Ils doivent être condamnés.



A la veille d'une importante élection législative, cette posture du chef de la NUPES, qui se prétend prêt à gouverner, pose une question de fond : voulons-nous une société laxiste, où les voyous font la loi, encouragés par des politiciens opportunistes?

Ou bien voulons-nous une société d'ordre républicain, où force reste à la loi et où le légitime désir de justice n'est pas dévoyé par une infinie sympathie pour le désordre et le crime?

Cette question se pose avec urgence partout en France.



Elle est tout autant en jeu à La Réunion, où nos forces de l'ordre ont récemment dû faire face à un caillassage en règle en plein centre-ville du Port.



Pour ma part, j'ai fait mon choix et j'apporte tout mon soutien aux policiers et aux gendarmes de La Réunion, ainsi qu'à tous les représentants de l 'autorité régulièrement pris pour cibles par des délinquants.