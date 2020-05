Courrier des lecteurs Auditions de la délégation outremer vendredi et Discrimination des étudiants mahorais Par Mansour Kamardine - Publié le Dimanche 17 Mai 2020 à 20:45 | Lu 95 fois

1/ Annonce de la ministre des outre-mer concernant le retour des étudiants outre-mer :



Le gouvernement a annoncé la mobilisation de 2 hôtels à proximité de l’aéroport Charles de Gaulle pour y placer en quatorzaine des étudiants volontaires des départements ultramarins qui souhaitent rentrer chez eux, l’affrètement 2 vols spéciaux et la mise en place d’un tarif spécial négocié sur les lignes commerciales. Ces dispositifs concernent les étudiants des départements français d’Amérique et de la Réunion. Une nouvelle fois, les Mahorais sont discriminés. C’est inacceptable. Je demande donc :



- Qu’un vol spécial soit affrété par le gouvernement en juin pour permettre aux étudiants mahorais de métropole de rentrer à Mayotte ;

- Que le dispositif de quatorzaine en hôtel et de test avant de prendre l’avion soit également ouvert aux étudiants mahorais volontaires ;

- Qu’un tarif spécial soit d’ores et déjà négocié pour les étudiants en prévision de la réouverture du ciel mahorais en juin.



2/ Audition de la directrice de l’ARS et de la directrice du CHM devant la délégation aux outre-mer de l’Assemblée Nationale vendredi 15 mai :



Maintenant qu’une unanimité est constituée sur le constat d’un besoin urgent de renfort concernant Mayotte en équipement, matériel et équipes sanitaires et soignantes et compte-tenu de la baisse de la tension en Métropole, je demande que le transfert de moyens humains et matériels par la Métropole s’effectue sans délai et au niveau requis pour faire face à la situation à Mayotte: des tests, des masques, des lits, des médicaments et des ressources humaines en nombre suffisant. Nous ne pouvons nous contenter d’une stratégie basée sur les évacuations sanitaires vers la Réunion (47 dont 6 Covid en 14 jours) pour éviter la saturation des services du CHM. Des capacités hospitalières spécifiques doivent être également déployées directement à Mayotte.



Mansour Kamardine





