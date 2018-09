Courrier des lecteurs Audition réussie et concert extra !

Vendredi dernier, une centaine d’élèves collégiens du Sud sauvage avaient RV en l’église de Vincendo pour découvrir en « live » un véritable orgue à tuyaux (le seul de notre île !).



Jean-Pierre Griveau, organiste titulaire des grandes orgues historiques Cavaillé-Coll de la cathédrale d’Orléans et pédagogue confirmé, leur a expliqué dans le détail avec deux véritables tuyaux d’orgue et des photos qu’il avait prises de l’intérieur de notre instrument l’histoire et la face cachée du plus bel instrument de musique du monde.

Puis, pour le plus grand plaisir de nos collégiens et de leurs enseignats, il leur a joué la Toccata en ut majeur, une grande œuvre de J.-S. Bach, quelques improvisations et… « Star Wars » pour démontrer que l’on peut interpréter toutes sortes de styles sur un orgue à tuyaux.



Un succès que l’on ne peut démentir.



Hier soir samedi à 17 h 45, concert par le même artiste.



Jean-Pierre Griveau n’a pas donné un concert au rabais mais un concert de premier plan avec un programme très varié qui permettait de faire entendre les nombreuses possibilités de notre beau et modeste instrument.



Les Indes galantes de J.-Ph. Rameau, la Pastorale de Bach, le Boléro de concert de Lefébure-Wély, 3 chansons anonymes de la Renaissance, une reconstitution pour clavier par J.-P. Griveau de la Suite pour violoncelle de Bach, Six danses populaires roumaines de Bela Bartok (transcription à partir de la version orchestrale) et la 4e Sonate de C.P.E. Bach.



Pour conclure, notre artiste a improvisé avec talent sur un thème populaire qui lui a été donné : « Colchiques dans les prés ».



Une fois de plus, le dicton s’est confirmé : « Les absents ont toujours tort ».



Armand Gunet

« Montres & Chamades »

