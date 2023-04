Communiqué Audition de l'OPMR dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur le coût de la vie dans les Outre-mer

Publié le Vendredi 7 Avril 2023

Le communiqué de l'OPMR :



L'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de La Réunion, représenté par son président, B HUBY, son vice-président, J CAVILLOT et son secrétaire général, P FORTIN, a été auditionné jeudi 30 mars 2023, dans le cadre de la commission d'enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régie par les articles 73 et 74 de la Constitution.



Cette commission d'enquête est présidée par M. Guillaume Vuilletet, président, et M. Johnny Hajjar, rapporteur. Plusieurs députés de La Réunion ont participé à cette audition.



Cette audition a porté sur les missions de l'OPMR, ses moyens, ses avis (autres que le BQP), ses travaux et études sur les problématiques de coût de la vie et l'utilisation de la possibilité qui lui est offerte de saisir l'autorité de la concurrence.



L'OPMR s'est exprimé et a répondu aux questions des députés pendant environ une heure et demi.



L’enregistrement de cette audition peut être visionné sur le portail vidéo du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :



https://videos.assemblee-nationale.fr/video.13188539_64253149572a8.commission-d-enquete-sur-le-cout-de-la-vie-outre-mer--auditions-diverses-30-mars-2023



Nous restons à votre disposition.

Bertrand HUBY

Président de l’OPMR

