Audit sur la restauration scolaire : Les Saint-Leusiens invités à donner leur avis

Après ce travail sur les finances et toujours dans l’objectif d’une gestion optimale de la collectivité, plusieurs audits portant sur l’organisation des services ont été lancés depuis la fin de l’année dernière et c’est le cas pour la restauration scolaire.



La volonté politique est d’améliorer la qualité du service aux enfants. L’audit posera un diagnostic qui se veut participatif et proposera des pistes d’amélioration.



Ainsi, un questionnaire anonyme est mis en place du 14 au 21 février pour recueillir l’avis des parents dont les enfants sont scolarisés dans le premier degré, sur la commune de Saint-Leu.



Ce questionnaire dans sa version papier sera remis aux parents, qui sont invités à le retourner complété auprès des secrétaires d’école dans l'établissement où leur enfant est scolarisé. Il est aussi possible de glisser le formulaire dans la boîte aux lettres de l’école.



Ce questionnaire est aussi disponible en version numérique, depuis le site internet de la Ville :

