Communiqué Audit du CCAS : "45.000 euros pour deux cabinets parisiens"

"M. Séraphin brandit depuis deux ans comme de véritables faits d’arme 'un audit' prétendument à charge contre l’ancienne mandature. En réalité il s’agit de deux audits 'RH et Finances' réalisés à partir d’entretiens en visio-conférence menés par la DGS de la Ville", exprime la conseillère municipale d'opposition de Saint-Paul Audrey Fontaine. "Ils ont été entièrement financés sur fonds propres du CCAS qui, pour rappel, à en charge d’animer l’action sociale du territoire", reproche-t-elle. Par N.P - Publié le Mercredi 20 Avril 2022 à 11:35

Lors du dernier conseil municipal du jeudi 23 avril 2022, le Maire et Président du CCAS, Emmanuel Séraphin, a été littéralement incapable d’expliquer le vote, le matin même, du budget déséquilibré du CCAS avec un déficit de plus de 429 000€ enregistré, à lui seul, par le Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile (SAAD) !



Pour détourner l’attention de l’opinion et politiser le dossier, M.Séraphin a dénoncé l’acquisition « de logiciels achetés à 87000€ » et qui selon lui « n’ont jamais été utilisés ».



M.Séraphin ment. Ce logiciel a été acheté par Mme Bello en 2006 pour 71 631,70€. L’ancienne majorité n’a fait que souscrire à un contrat de maintenance facturé à 2742,33€ par trimestre afin, précisément, d’optimiser l’utilisation du logiciel.



N’en déplaise à M.Séraphin, si ce logiciel n’est pas plus utilisé en 2020 à son arrivée qu’il ne l’a été en 2006, c’est parce qu’il a fait le choix politique de licencier sans les remplacer les agents de gestion recrutés par l’ancienne équipe en charge de saisir les statistiques sur le logiciel.



Avec toute la mauvaise foi qui caractérise ses accusations, M. Séraphin brandit depuis deux ans comme de véritables faits d’arme « un audit » prétendument à charge contre l’ancienne mandature. En réalité il s’agit de deux audits « RH et Finances » réalisés respectivement par Finance Consult pour 22 975 € et Calia Conseils pour 21 154 € à partir d’entretiens en visio-conférence menés par la DGS de la Ville. Ces audits n’ont jamais été présentés ni aux agents ni aux membres du conseil d’administration. Ils ont été entièrement financés sur fonds propres du CCAS qui, pour rappel, à en charge d’animer l’action sociale du territoire.



Si ces audits ne révèlent aucune faute de l’ancienne mandature ils concluent, en revanche, que « le centre d’hébergement pour femmes victimes de violence, le centre d’hébergement pour SDF ou bien encore les deux épiceries sociales » resteront au stade de généreuses promesses de campagne faute de budget suffisant ...Pour mémoire la majorité de Séraphin a divisé par deux la subvention communale du CCAS, la ramenant à 1 million d’euros.



En conclusion, il aurait été socialement plus juste et économiquement plus responsable de dépenser les 45 000 euros en attribuant aux agents méritants du CCAS leur « Prime Covid19 » ou en recrutant par exemple une assistante sociale.



Audrey Fontaine

Élue de l'opposition

Mairie de Saint-Paul